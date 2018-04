Time de Zé Roberto bate fácil a Tailândia A seleção brasileira não teve dificuldade para derrotar a Tailândia, por 3 sets a 0 (25/12, 25/13 e 25/20), em 1h04 de jogo, pela Copa do Mundo, no Japão. Amanhã, em Kumamoto, o time dirigido por Zé Roberto Guimarães terá pela frente a República Dominicana. As três primeiras equipes classificadas garantem vaga na Olimpíada de Pequim ano que vem.