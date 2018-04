Time do clássico agrada a Tite e será mantido no sábado

O técnico Tite gostou tanto da escalação da vitória por 3 a 1 diante do Santos, domingo, que vai repeti-la no sábado, diante do Grêmio Prudente, em jogo que vale a liderança do Campeonato Paulista.

Nesta quarta-feira, no primeiro coletivo da semana pensando no duelo com o lanterna, o treinador não teve dúvidas: escalou Júlio César, Alessandro, Wallace, Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Morais, Jorge Henrique, Dentinho e Liedson para aprimorar o entrosamento.

A escalação, usada pela primeira vez no domingo, foi uma das mais elogiadas na temporada. A formação não é a ideal porque o zagueiro e capitão Chicão está fora, por contusão. Bruno César deixou o treino com dores e pode ser desfalque.