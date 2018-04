Time do Palmeiras da Libertadores já está na cabeça de Gilson Kleina

SÃO PAULO - Enquanto o presidente Paulo Nobre tenta encontrar o caminho para reerguer o Palmeiras ao lado do diretor executivo, José Carlos Brunoro, o técnico Gilson Kleina pensa na equipe para a estreia na Libertadores, dia 14 de fevereiro, contra o Sporting Cristal, do Peru.

Até antes da partida contra o Bragantino, na primeira rodada, Kleina tinha na cabeça o time que considerava o ideal. Mas, nos últimos dias, algumas mudanças físicas e técnicas fizeram com que mudasse suas ideias.

Umas delas é apostar mais uma vez em Valdivia. O treinador, assim como a torcida, já cansou de esperar por uma reação positiva do jogador, mas ao mesmo tempo não tem outra opção senão acreditar em seu camisa 10. "Vimos como a criatividade aflora quando ele está em campo", disse o treinador, que, preocupado em perdê-lo, vai poupá-lo mais uma vez. Contra o Penapolense, o chileno inicia o jogo no banco de reservas.

A ideia de Kleina era tirar Patrick Vieira para a entrada de Valdivia, mas o garoto começou o ano bem e o treinador já pensa como pode deixar os dois na equipe. Uma solução seria aproveitar a lesão do volante Souza, que sofreu uma torção no joelho esquerdo e fica pelo menos três semanas fora, para testar o meio com João Denoni, Wesley, Patrick Vieira e Valdivia. Caso resolva ser mais cauteloso, o técnico deixa Márcio Araújo entre os titulares e sacrifica um meia.

Paulo Nobre gostaria de anunciar uma contratação antes da estreia na Libertadores, mas já avisou o treinador que isso pode não se concretizar. Enquanto espera, Kleina torce para que pelo menos os direitos de imagem dos atletas e o seu sejam quitados.

"A gente entende a situação do Palmeiras. O recado do presidente foi que será uma administração de pés no chão. Acho importante essa transparência. É preciso arrumar a casa. Eles primeiro querem acertar as pendências que existem com os jogadores para depois ir atrás de reforços", alertou o treinador, lembrando que alguns jogadores estão com até três meses de direitos de imagem atrasados.

INCÓGNITA

O clube anuncia até segunda-feira a contratação de Omar Feitosa como gerente de futebol. Kleina ficou surpreso ao saber que ele é preparador físico e nunca exerceu a função de gerente. "Ele já trabalhou aqui como preparador, é? Bom, confiamos no que o presidente faz", disse. Feitosa é formado em Educação Física pela PUC-PR, com especialização em Medicina do Esporte e Fisiologia, e atualmente coordena a preparação física do Atlético-PR. Ele trabalhou no Palmeiras entre 2007 e 2010.