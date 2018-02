Time fez caminho mais curto entre título e descenso Com a queda para a Série B, o Corinthians passa a fazer parte do grupo de campeões brasileiros que visitam a 2.ª divisão. Mas o time do Parque São Jorge bateu um recorde : é o que mais rapidamente foi rebaixado depois de ter sido campeão. Apenas dois anos separam o céu e o inferno corintianos, já que o clube levantou a taça em 2005. Até então, a marca era do Coritiba, campeão em 1985 e rebaixado em 1989. Ninguém sabe explicar porque o Corinthians caiu tão rapidamente. Mais fácil é apontar culpados. "Eu nunca vi um pênalti ser repetido três vezes. Se não tivesse essa presepada em Goiânia, estaríamos na 1ª divisão", declarou o vice presidente de futebol, Antoine Gebran. O dirigente, que assumiu o cargo no meio do campeonato, se despediu com choro. "Fizemos um bom trabalho, mas tivemos que suportar uma herança maldita."