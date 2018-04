Times do Rio se dividem entre otimismo e tensão na reta final

A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, os clubes cariocas ocupam quatro das cinco primeiras colocações e almejam o título. Após a 33.ª rodada, Fluminense e Flamengo, em especial, viram suas esperanças renovadas, com as vitórias sobre Internacional e Cruzeiro.

Mesmo o Vasco e o Botafogo ainda mantêm forte otimismo, uma vez que as derrotas para Santos e Figueirense foram amenizadas pela queda do Corinthians diante do América-MG.

O técnico vascaíno, Cristóvão Borges, porém, não esconde que os últimos resultados acendem o sinal de alerta. Com os mesmos 58 pontos dos corintianos, pesa contra o Vasco a dificuldade da tabela restante. A começar de domingo, contra o Botafogo, vão ser três clássicos estaduais.

"Vai ser importante retomarmos nossos espírito, comportamento e atitude. Temos que manter a tranquilidade, mas é motivo de alerta", disse Borges. "Quem está querendo ser campeão não pode continuar com esses resultados negativos. Vamos conversar, trabalhar, para reagir já na próxima partida."

Melhor time do segundo turno, o Fluminense, agora com 56 pontos, surge como forte candidato. O técnico Abel Braga, no entanto, pede tranquilidade e serenidade para não deixar a empolgação pela campanha recente contaminar o ambiente.

"Conseguimos uma vitória muito importante (sobre o Inter, no Beira-Rio), que dá um moral muito grande ainda mais porque nos coloca perto dos líderes. Mas para por aí'', decretou Abel. "Ainda tem muito campeonato e primeiro temos que conquistar a vaga na Libertadores.''

No Botafogo o momento é de questionamento do técnico Caio Júnior, vaiado pela torcida pela barração de Herrera para a entrada de mais um volante na derrota para o Figueirense. O clássico contra o Vasco será determinante para o destino do clube nas rodadas finais.

Os rubro-negros, por sua vez, depois da goleada de 5 a 1 sobre o Cruzeiro, voltam a entoar o lema de que "deixou chegar, é difícil segurar''. Com os mesmos 55 pontos dos botafoguenses, o Flamengo vai ter de ser perfeito nos próximos cinco jogos. "Estão deixando a gente sonhar. E se o Flamengo chega com essa massa, os outros sabem como é", alertou Ronaldinho Gaúcho.