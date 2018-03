Times mexicanos estão de olho em Muricy A segunda passagem de Muricy Ramalho pelo São Paulo pode estar próxima do fim. Não apenas por vontade da diretoria tricolor, que já não está tão satisfeita com o treinador após quase três anos de relação, mas pelo fato de ele ter recebido duas propostas mexicanas. A principal é da seleção do México. A federação busca um substituto para Hugo Sanchez, demitido em março. Muricy tem prestígio no México - foi jogador do Puebla e depois treinador da mesma equipe em 1993. O fisioterapeuta da seleção, Carlos Henrique Peçanha, confirmou o interesse, mas admitiu complicações. "As Eliminatórias (da Copa) começam em junho. Não sei se um técnico que não está aqui (no México) conseguiria fazer o trabalho." Além do são-paulino, o mexicano Raúl Arias, do San Luis, e o argentino Jose Pekerman, do Toluca, estão na lista. "São os preferidos. Mas o Muricy é vitorioso", falou Peçanha. A outra opção para Muricy é o América-MEX. O técnico Omar Romano foi demitido na semana passada.