Times que jogam em casa levam vantagem no Paulista da A3 Na abertura do Campeonato Paulista da Série A3, neste final de semana, os mandantes se deram bem sobre os visitantes. Foram cinco vitórias dos mandantes e apenas um empate nesta rodada marcada pelo cancelamento, de última hora, de dois jogos. O São Bernardo, que sábado, venceu o São Vicente, por 3 a 0, tem o melhor saldo de gols e lidera o Grupo 2. O Itararé venceu, em casa, neste domingo o Flamengo por 3 a 1. O novo time da divisão só perde no desempate para o São Bernardo no saldo de gols (3 a 2). O Flamengo é o penúltimo, sem pontuar. O ECO-Osasco, debaixo de muita chuva, venceu o Mauaense por 1 a 0, em seus domínios. Com o resultado o time assumiu a terceira posição do grupo também com três pontos, atrás somente de São Bernardo e Itararé. No único empate do grupo, São José e Independente ficaram no 2 a 2, no Vale do Paraíba, com um segundo tempo empolgante. O time da casa empatou aos 46 minutos da etapa final. Com o resultado, os dois times conquistaram um ponto e estão no quarto lugar. O líder do Grupo 1 é o São Carlos, que derrotou em casa o Barretos, por 2 a 0, e conquistou os primeiros três pontos. A Ferroviária, em Araraquara, venceu a caçula SEV/Hortolândia por 2 a 1, com um gol de Bruno, de pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo. A Ferroviária vem logo atrás do São Carlos, também com três pontos, mais um gol a menos de saldo. No único de sábado, Francana e XV de Jaú ficaram no empate de 2 a 2, em Franca. O destaque foi o meia Leandro Miranda, que marcou um gol olímpico e outro de falta. Com o empate, os dois times ocupam a quarta colocação com um ponto cada. Dois jogos foram cancelados na sexta-feira porque os estádios dos mandantes não ofereciam condições de jogo, segundo o Estatuto do Torcedor. Assim não aconteceram Santacruzense x Primavera e Osvaldo Cruz x Monte Azul. Os 20 clubes estão divididos em dois grupos de 10 times cada. Na primeira fase se classificam apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo, enquanto os dois últimos colocados também de cada grupo serão rebaixados para a Segunda Divisão. Confira os resultados da 1ª rodada: Sábado: São Bernardo 3 x 0 São Vicente e Francana 2 x 2 XV de Jaú. Domingo: ECO-Osasco 1 x 0 Mauaense; São Carlos 2 x 0 Barretos, Matonense 1 x 2 Botafogo; Itararé 3 x 1 Flamengo; São José 2 x 2 Independente e Ferroviária 2 x 1 SEV/Hortolândia.