Times sem descanso para Superliga As equipes finalistas do Campeonato Paulista de Vôlei não terão muito tempo para descanso. A Superliga começa no próximo dia 28, prometendo equilíbrio nas competições masculina e feminina. Entre as moças, a Finasa/Osasco chega com moral. Após a conquista do sexto título no Campeonato Paulista, a equipe de José Roberto Guimarães vai precisar se entrosar para enfrentar o outro grande favorito: o Rexona, do Rio de Janeiro, que também conquistou o título carioca. Zé Roberto acredita que a sobrecarga emocional de sua equipe tende a diminuir a partir de agora. "Temos sempre o favoritismo pesando. Quando você ganha, parece que não fez mais que a obrigação. Não pode perder. E assim não tem como gozar de um título como o Paulista, que é muito importante para a gente", critica o técnico, que conta com cinco atletas de Seleção Brasileira - Mari, Bia, Valeskinha, Arlene e Érika - além de Paula Pequeno, que está recuperada de uma grave lesão no joelho. "Acho que na Superliga esse peso tende a diminuir, já que tem outras equipes como Rexona e Campos que virão fortes e dividirão esse favoritismo conosco", acrescenta o treinador. Após a conquista do Estadual, na sexta-feira, as jogadoras ganharam folga de apenas cinco dias. "Quarta-feira elas já estarão de volta para os treinos. Temos muito a melhorar ainda", diz o perfeccionista Zé Roberto. O jogo de estréia será no dia 28, em casa, contra o time da Brasil/Telecom. O Rexona/Ades tem dois reforços de peso: o técnico Bernardinho e a levantadora Fernanda Venturini. Além disso, a equipe conta com Sassá e Fabiana, dois grandes reforços da Seleção Brasileira. Na competição masculina, as atenções também estarão divididas. Assim como no início do Campeonato Paulista, o Wizard/Suzano chega com força. As três estrelas do técnico Ricardo Navajas são os campeões olímpicos Rodrigão, André Nascimento, que venceram em Atenas, e Douglas Chiarotti, campeão em Barcelona/92. O ponta Murilo, promessa para o próximo ciclo olímpico, é o capitão da equipe. Outro time que chega forte é a Unisul, de Florianópolis. O time comandado pelo argentino Carlos Weber também tem um campeão olímpico no elenco: o ponta Giovane, que esbanja experiência e liderança em quadra. O quarto e último campeão olímpico que está em atividade no Brasil é Nalbert. O capitão está atuando no Banespa/Mastercard. No começo do Campeonato Paulista o atacante sofreu uma lesão no pé, mas se recuperou a tempo de disputar as últimas rodadas classificatórias.