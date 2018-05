Timothy Bradley mostra confiança para bater Manny Pacquiao no sábado

LAS VEGAS - Timothy Bradley teve uma atitude deselegante nesta quarta-feira, durante a entrevista coletiva, no Hotel MGM, em Las Vegas (EUA), para o combate de sábado com o filipino Manny Pacquiao. O pugilista norte-americano, atual campeão mundial dos meio-médios, versão Organização Mundial de Boxe (OMB), só retirou o fone de ouvido nos minutos finais do encontro com os jornalistas, quando quis ouvir as palavras do seu adversário.

O momento mais constrangedor foi quando Francisco Valcarcel, presidente da OMB, fez a apresentação formal de Bradley na coletiva e o pugilista, de óculos escuros, não teve nenhuma reação.

Ao falar da luta deste sábado, Bradley mostrou confiança para repetir o resultado de junho de 2012, quando derrotou Pacquiao por pontos. "Acho que estou ainda melhor", disse o norte-americano, que tem um cartel invicto de 32 vitórias. Depois de derrotar o filipino, ele ainda ganhou do russo Ruslan Provodnikov e do mexicano Juan Manuel Marquez, em duas grandes batalhas.

"Quanto a ele (Pacquiao), não posso falar a mesma coisa. Acho que o melhor de sua carreira já passou", disse Bradley, referindo-se às derrotas do filipino em 2012 - além de perder para o próprio norte-americano, foi nocauteado de forma violenta pelo mexicano Juan Manuel Marquez.