Tiro: Bastos inicia disputa do Pré-Olímpico O atirador paranaense Rodrigo Bastos inicia nesta quinta-feira a participação na etapa de Atenas da Copa do Mundo de Tiro, evento que serve como Pré-Olímpico. Será a inauguração da pedana dos Jogos Olímpicos e o brasileiro, assim como os demais participantes, vai brigar pelo título e fazer o reconhecimento do local. A programação do primeiro dia de tiro ao prato prevê três séries de 25 tiros, a partir das 8h30 da manhã (02h30 no Brasil), ficando para sexta-feira a segunda fase (50 tiros) e as finais (25 tiros). A gaúcha Janice Teixeira compete no sábado. Conhecer as instalações dos Jogos Olímpicos é o grande objetivo de Rodrigo. ?Lógico que vou para vencer, mas o importante é saber como vai ser o local em que atiraremos nos Jogos. Tenho certeza de que esse é o pensamento da maioria?, explica o dentista, medalha de prata no Pan de Santo Domingo/03 e único brasileiro classificado para a Olimpíada.