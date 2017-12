Tiro: Bastos só pensa na Olimpíada A prata em São Domingos foi o maior presente que o atirador e dentista Rodrigo Bastos poderia receber este ano. Passadas as comemorações, a ordem é esquecer o Pan-Americano e pensar exclusivamente na Olimpíada de Atenas, em 2004. ?Não dá para comparar as competições. Os desafios são outros e a dificuldade é diferente. Só garanto que vou treinar muito e fazer o melhor possível pelo meu País.? Leia mais no Estadão