Tiro: campeões em SP fazem final Os norte-americanos Joseph Buffa (skeet) e Dominic Grazioli (fossa olímpica), além do italiano Daniele Di Spigno (fossa dublê) disputarão em outubro, em Doha (Catar), o título da Copa do Mundo de Tiro ao Prato. No fim de semana, os três atiradores foram os campeões da etapa de Americana (SP) em suas respectivas modalidades. Em Doha, na final, terão como adversários os vencedores das etapas de Lonato (Itália), Seul (Coréia) e Nicósia (Chipre).