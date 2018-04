Tiro com arco: dobradinha sul-coreana A sul-coreana Sung Hyun Park, com 110 pontos, venceu sua compatriota Sung Jin Lee, que marcou 108, na disputa da medalha de ouro da prova de 70 metros do tiro com arco. O bronze ficou com a inglesa Alison Williamson, que fez 105 pontos, um a menos que sua adversária, Shu Chi Yuan, de Taiwan.