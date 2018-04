Tiro com arco: ouro para Coréia do Sul A equipe sul-coreana formada por Dong Hyun Im, Kyung Mo Park e Yong Ho Jang conquistou neste sábado a medalha de ouro na distância 70 metros do tiro com arco. A prata ficou com os representantes de Taiwan - Szu Yuan Chen, Ming Huang Liu e Cheng Pang Wang - e o bronze com os ucranianos Dmytro Hrachov, Viktor Ruban e Oleksandr Serdyuk.