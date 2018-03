Tiro: Ramenzoni acusa CBTE de retaliação A inclusão do atirador Lamberto Godoy Ramenzoni na equipe que vai aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, determinada por ordem judicial, resgatou um assunto que ganhou os tribunais no fim dos anos 90. As acusações que envolvem dirigentes e empresários são pesadas - do famoso "trem da alegria" nas competições a contrabando de armas sem o correto pagamento de impostos. O critério de classificação para o Pan da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) incluía os seis melhores resultados de 2002 e três seletivas. De dez provas do ano passado, Ramenzoni venceu oito, ganhou duas das três seletivas e ficou em quarto na outra, totalizando 1.047 pontos, seguido de Rodrigo Bastos, com 1.020, e de Walter Arashiro, com 1.012. Mas a CBTE não incluiu o nome do atirador entre os inscritos. "Ele é o Mamede do tiro", afirma o empresário Ramenzoni, de 37 anos, especialista em tiro ao prato (fossa olímpica), comparando o presidente da CBTE, Durval Guimarães, ao ex-dirigente do judô, Joaquim Mamede, por anos acusado de comandar o esporte de forma autoritária e inadequada. "Em 2002, a CBTE teve verba de R$ 1,2 milhão. Nunca recebi nem uma caixa de cartucho." O atirador entende que a atitude da CBTE de não inscrever o seu nome no Pan - presença assegurada por medida cautelar da juíza Maria Laura de Assis Moura, da 21ª Vara Cível de São Paulo - "é em retaliação" às denúncias feitas nos últimos anos, de irregularidades na importação de armas e munição. Um esquema de contrabando - chamado, em linguagem judicial, de "manobras fraudulentas realizadas para a introdução de armas no País sem o pagamento dos tributos devidos" - envolvia o nome de Athos Pisoni, técnico do Brasil no Pan-Americano de Winnipeg, em 1999. Pisoni, condenado em primeira instância, em 2001, pela Justiça Federal de Porto Alegre, importava armas da empresa italiana Perazzi. "Eram armas esportivas, que entravam no País subfaturadas. As armas, calibre 12, eram compradas por US$ 3,5 mil, vendidas aos atiradores por US$ 7 mil e declaradas, para efeito de impostos, por US$ 1,5 mil", explica Ramenzoni. Segundo o atirador, a ira de Guimarães poderia ter aumentado após pedido de instauração de inquérito - assinado também pela Federação de Santa Catarina -, em outubro de 2002, para apurar o envolvimento do presidente da CBTE e de outras pessoas em irregularidades na importação de armas e munição. O pedido foi aceito e o inquérito está sendo conduzido pela Polícia Federal do Rio. "Tome cuidado, porque ele pode me suspender de novo", disse Ramenzoni à Agência Estado. Já foi advertido, suspenso e viu suprimida a sua primeira posição no ranking brasileiro. As suspeitas de Ramenzoni sobre o envolvimento de Guimarães no esquema de contrabando foram reforçadas por uma carta, datada de 3 de novembro de 2001, cuja cópia apresentou à Justiça e à imprensa. Assinada por Durval Guimarães, a carta apresenta a empresa de Athos Pisoni à italiana Perazzi. "Cumpre-nos informar a Vossas Senhorias que a empresa devidamente regularizada...... e credenciada por essa Confederação Brasileira a atender os nossos atiradores é a Pisoni Comercial Ltda." Ramenzoni argumenta que apenas o Exército Brasileiro, por meio do Departamento Logístico e Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, pode abonar a importação de armas. Pisoni disse, nesta quarta-feira, que seu nome foi envolvido no processo "por causa da delação de uma pessoa presa em flagrante com a mercadoria. Sua única saída foi me acusar". Afirmou que fazia a avaliação técnica para a encomenda das armas, personalizadas de acordo com cada atirador. "Ficava a critério do atirador desembaraçar a arma com o Exército e a Receita Federal." Guimarães garantiu, também nesta quarta, que a não inscrição de Ramenzoni não representou retaliação e foi decidida pela diretoria da CBTE, que tem 14 integrantes. Disse que o atirador foi suspenso e advertido por infringir o estatuto e o regulamento da entidade. Há sete anos na direção da CBTE, Durval Guimarães garante que nunca escreveu nenhuma carta apresentando a Pisoni Comercial Ltda. à empresa italiana Perazzi (uma cópia do documento está no processo). "Não entendo nada desse negócio de importação de armas. Ela é regulamentada pelo Exército e não permite trambiques. Que eu saiba, há um processo por falta de pagamento de tributos." Durval Guimarães ficou irritado com as denúncias de "trem da alegria". Segundo Ramenzoni, "enquanto a CBTE leva convidados, travestidos de armeiros e chefes de equipe, os atletas têm de pagar por suas viagens". O dirigente aumentou o tom de voz e começou a recitar uma lista de nomes de coronéis, dizendo que só "militares, pessoas gabaritadas, integram as delegações". Também afirmou que o técnico nomeado para ir a São Domingos com a seleção, Eduardo Oliveira, é competente". "Ele não sabe nada de tiro", garante Ramenzoni, observando que o italiano radicado no Brasil, Carlo Danna, é o único reconhecidamente merecedor da função. Eduardo é diretor de Tiro ao Prato do Uberaba Country Club que, por incrível que pareça, tem a raia de tiro virada para um rio navegável.