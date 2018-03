Tiro: Ramenzoni pode ir novamente à Justiça O atirador Lamberto Ramenzoni, o melhor do Brasil na fossa olímpica, poderá ter de recorrer à Justiça novamente para garantir o direito de disputar os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana, em agosto. Ramenzoni, que já havia assegurado sua inscrição na Justiça, foi suspenso por 90 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), por indicisplina. A decisão do Tribunal está baseada em um testemunho, do assistente de Tiro ao Prato Eduardo Oliveira, de que o atirador teria chamado o presidente da confederação, Durval Guimarães, de contrabandista. O fato que motivou a suspensão ocorreu há três meses, na primeira seletiva do ano, em Brasília. Lamberto, de 37 anos, disse que o "testemunho é falso", que a pessoa citada não estava no local. Acredita que a suspensão é mais uma retaliação de Durval Guimarães ao fato de a imprensa ter voltado a noticiar "o autoritarismo" da confederação. Ramenzoni é o primeiro colocado do ranking e tem a vaga. Vai esperar a comunicação oficial da suspensão, em dez dias, para tomar providências. "Posso entrar com recurso na Comissão Disciplinar. Se não for ouvido, vou deixar o assunto com os advogados. Sinceramente, estou perdido... Não sei mais se estou dentro ou fora do Pan."