Tiro: Rodrigo estréia no Pré-olímpico O atirador Rodrigo Bastos estréia hoje na etapa de Atenas da Copa do Mundo de tiro, que vale como Pré-Olímpico. A programação do primeiro dia de tiro ao prato prevê três séries de 25 tiros. Janice Teixeira estréia amanhã. O objetivo de Rodrigo, que já tem vaga olímpica, é conhecer as instalações gregas. ?Lógico que vou para vencer, mas o importante é saber como vai ser o local em que atiraremos nos Jogos?, diz o medalhista de prata no Pan de São Domingos.