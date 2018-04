Tite admite fiasco e prevê uma onda de críticas ao grupo do Corinthians

SÃO PAULO - Mesmo em situações adversas, Tite costuma manter o tom de voz calmo para falar sobre os obstáculos e problemas de sua equipe. Mas, ontem, após a derrota para o América-MG, em Uberlândia, o comandante do Corinthians, em discurso exaltado, mandou recado ao elenco.

"É perigoso (o resultado). Temos de ter coragem e botar a cara a tapa. Teremos de saber absorver as críticas e transformar isso em trabalho. Vamos receber críticas justas", afirmou o técnico, já prevendo o que pode ser feito pela torcida insatisfeita pelo inesperado tropeço diante do lanterna do Brasileiro.

Em setembro, durante jejum de vitórias do clube, um grupo de torcedores foi até o CT do Parque Ecológico protestar contra a má fase da equipe. Naquele episódio, o próprio Tite foi o principal alvo da torcida. Nos bastidores do clube, o nome do treinador passou a ser questionado.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, porém, aguentou a pressão e garantiu Tite no comando da equipe, no mínimo, até o final da temporada.