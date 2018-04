Tite arma time para ser ousado e letal

Um visitante ousado, rápido e eficaz. Assim Tite quer sua equipe hoje, em Florianópolis. Ciente de que o Figueirense, que briga por vaga na Libertadores, terá de agredir, partir para cima, ainda mais jogando em casa, o técnico corintiano arma o bote com a velocidade de dois pontas abertos e pede "gelo" na hora de concluir.

Com Willian numa beirada do campo e Emerson na outra, ambos com mais obrigação de ficar no ataque, Tite acha que pode repetir o sucesso que o Fluminense teve na semana passada, quando goleou os catarinenses por 4 a 0. Liedson faria o papel de Fred, autor de três gols. Danilo ficaria com a responsabilidade de abastecer o setor.

O treinador, contudo, não pensa e nem aposta em goleada. Ressalta que o resultado dos cariocas foi atípico, mas o comportamento, sim, serviu de lição. E trabalha com uma vitória simples como "grande resultado".

Na derrota por 2 a 0 para o Figueirense, no Pacaembu, os visitantes apostaram na marcação e saíram vencedores. Mas passaram sufoco. Tite descarta ficar atrás, esperando "uma bola", e pede "coragem" para o time.

"Não quero que o time crie 23 chances, como fez naquele jogo do Pacaembu. Mas agora eles têm de sair mais do que fizeram aqui. Lembro bem daquele jogo. Finalizamos mais de 20 bolas, porém faltou precisão na conclusão. O time ficou afoito, o Wilson (goleiro) fez grande atuação. Trouxe aquilo na ideia", relembra. "Em vez de 23, vamos criar 12, 13, mas ser mais consistente."

Quando fala em consistência, o técnico pede precisão. E falou, ao pé do ouvido de cada atleta - muitos ansiosos ao extremo - como fazer para ser frio na hora de balançar as redes numa decisão. "Passei para os atletas que, com posse de bola, precisa ser concentrado e gelado, ter consciência do que fazer. Não dá para apressar as jogadas. E tem de ser competitivo sem bola, vibrar, marcar", ensinou.

Empate é ruim. Tite testou, ensaiou exaustivamente a tática e passou um vídeo com os perigos do rival. Além disso, rasgou sedas para o Figueirense e elogiou Jorginho e seus comandados. O homem que sempre prega respeito, porém, revela que, desta vez, sua meta é uma só: vencer.

O técnico deixou claro que um empate em Florianópolis é ruim. "Nunca dissemos que vamos conquistar, ganhar título nessa rodada. Sabemos das dificuldades e sabemos que tem um adversário forte do outro lado. Não vou ter essa arrogância e prepotência, mas não vou virar as costas para a oportunidade que é real", afirma. "A equipe vai lá, com todo o respeito, em busca do título, sim. A avaliação do trabalho é para título, está na nossa mão e sei do sentimento da torcida. Se não formos campeões (agora, ou diante do Palmeiras) vai ser um desastre."