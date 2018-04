Tite não faz mistério para a decisão

Ao contrário de Muricy Ramalho, Tite decidiu não fazer mistério. Ele não apenas anunciou o time que enfrentará o Santos amanhã, no primeiro jogo da final do Paulistão, como revelou uma mudança tática importante. Danilo, que estava jogando aberto pela esquerda, voltará a atuar pelo meio.

Tudo em nome da criação. O técnico viu falhas no meio de campo nos últimos dois jogos, contra Boca Juniors e São Paulo, e espera corrigir esse problema na partida de amanhã.

A falta de um armador pelo meio, somada à marcação dos adversários, especialmente o Boca, travou o ataque corintiano nesses dois jogos.

Vencer o Santos com uma diferença de pelo menos dois gols é tudo o que o Tite quer para levar uma vantagem considerável para o jogo da volta, na Vila. Além disso, o time ganharia moral para superar o Boca Juniors no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores.

"Só uma diferença de três gols acaba com a final no primeiro jogo, mas vencer um clássico por uma diferença de três gols é um acidente. Com 3 a 1 (o título) ainda fica aberto."

Segundo Tite, o Corinthians não mudou a maneira de jogar. Ele disse que orienta os jogadores a continuar marcando por pressão, uma característica que deu ao time títulos como os da Libertadores e do Mundial.

A mudança da posição de Danilo não é algo novo, e o time continuará jogando no 4-2-3-1. Na linha de três do meio de campo, Danilo vai jogar no meio, com Romarinho aberto pela direita e Emerson, pela esquerda. Guerrero será o centroavante.

O técnico afirmou ainda que dará liberdade aos jogadores para se movimentar bastante, inclusive Danilo, que poderá circular por outras faixas do gramado. "Mas a ideia inicial é ele pelo meio, centralizado."

Como era esperado, Tite teve de falar ontem sobre sua estratégia para anular Neymar. A resposta parecia já estar pronta: "A compactação do time, a aproximação de suas linhas, isso diminui os espaços do adversário."

Foi dessa maneira que o Corinthians anulou Neymar nos dois jogos das semifinais da Libertadores do ano passado e será essa a estratégia que a equipe tentará repetir amanhã.

Ponto final. Tite comentou o afastamento de Jorge Henrique por indisciplina. "Estamos tristes pelo que aconteceu, mas colocamos o interesse do Corinthians em primeiro lugar."

Jorge Henrique foi punido por ter faltado ao treino de sábado passado - ele só chegou ao CT depois do almoço. O atacante disse que passou a noite em um hospital com o filho, mas a diretoria tem certeza de que ele mentiu. Por isso, afastou o jogador e agora tenta negociá-lo com outro clube.

"O Jorge Henrique precisa refletir, ocorreu um erro, ele pediu desculpas. Vamos esperar, ele pode sair, ficar mais tempo afastado ou até voltar ao time", disse o presidente Mário Gobbi, que foi ao treino de ontem.

