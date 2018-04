Tite perde Danilo e Ralf para o clássico decisivo Tite terá problemas para escalar o Corinthians para a decisão no Pacaembu. Ele perdeu dois titulares que figuram entre os jogadores que mais atuaram na competição pelo segundo cartão amarelo: Danilo, punido no começo da partida, e Ralf, este o lamento maior, por uma falta aos 45 minutos do segundo tempo.