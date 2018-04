Tite põe campeões do mundo em campo

O Corinthians pode considerar que o ano de 2013 começará de verdade hoje, às 22h, contra o Mogi Mirim. A partida, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, marcará o retorno dos principais jogadores ao time e o reencontro dos campeões mundiais com a torcida e o Pacaembu - 13 mil ingressos já foram vendidos. Estarão em campo nove dos 11 jogadores que iniciaram a histórica partida contra o Chelsea, no dia 16 de dezembro, em Yokohama, no Japão.

Cássio e Chicão, que se recuperam de lesões, estão fora do jogo. Pato também não jogará. E Renato Augusto, que comandou os reservas na única vitória do time na temporada (1 a 0 sobre o Mirassol), ficará no banco.

A demora para colocar o time principal em campo ocorreu por causa do próprio Mundial de Clubes - as férias dos principais jogadores do elenco começaram e terminaram mais tarde.

Os titulares fizeram uma pré-temporada de quase duas semanas no CT Joaquim Grava, atuaram meio tempo em um jogo-treino contra o Flamengo de Guarulhos e só agora foram liberados para uma partida oficial.

Certamente faltará um pouco de fôlego ao time, mas o confronto desta noite será o primeiro passo da preparação do Corinthians para a estreia na Libertadores, no próximo dia 20, contra o San Jose, na Bolívia.

Não por acaso, Tite pediu aos jogadores durante o treino de ontem à tarde que tocassem a bola "de zagueiro a zagueiro". Ele não quer saber de correria desenfreada logo na primeira partida dos titulares no ano. É preciso dosar o ritmo para aguentar os 90 minutos - e já se sabe que alguns não aguentarão.

No mais, ele foi o Tite de sempre. Exigiu jogadas pela laterais, triangulações e treinou muitas bolas áreas - os zagueiros Paulo André e Gil, o substituto de Chicão, jamais jogaram juntos.

Esse primeiro jogo também dará sinais do que será o Corinthians em 2013. Douglas agora é mesmo reserva e, como na final no Japão, Jorge Henrique formará o trio de atacantes com Sheik e Guerrero. No gol, Danilo Fernandes foi promovido a reserva imediato de Cássio - Júlio César agora é o terceiro goleiro.

As dúvidas que Tite ainda tem são quem ele vai tirar do time para a entrada de Renato Augusto, que chegou para brigar por posição, e quem sairá para a entrada de Alexandre Pato - ele pode estrear domingo, contra o Oeste, também no Pacaembu.

Pés no chão. A preocupação maior de Tite e dos dirigentes, no entanto, é um possível salto alto do time após a conquista do Mundial. O temor é que os jogadores acreditem que o Corinthians é "o time a ser batido" em 2013.

Ontem, antes do treino, Tite chamou seus titulares para uma conversa no meio do gramado. E ficou bem claro que ele não estava passando nenhuma instrução aos seus jogadores.

Tite tem uma carta na manga para manter o elenco motivado: a chegada de Pato e Renato dá a ele argumento para tirar do time quem, em sua opinião, estiver sem vontade.

"A ansiedade existe, sabemos que teremos dificuldades, mas não vai faltar disposição para fazermos um grande jogo", falou Paulinho, que anunciou sua permanência no clube pelo menos até junho (leia mais abaixo).

Até aqui, a campanha do Corinthians no Paulistão é apenas razoável: um empate, uma derrota e uma vitória em três jogos contra times do Interior. A equipe está no 12.º lugar, mas como o regulamento prevê que oito clubes irão à próxima fase, isso não tira o sono de ninguém. Com os titulares, o Corinthians deve se garantir sem dificuldades na próxima etapa do Estadual.