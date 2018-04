Tite prevê Adriano um pouco melhor Tite confirmou ontem que Adriano vai ficar no banco, amanhã, contra o Atlético-PR, no Pacaembu. Será o primeiro jogo do atacante após um mês treinando com objetivo de melhorar a forma física. "Ele fez os trabalhos durante a semana, com uma condição melhor do que estava", comentou o técnico.