Tite tem dúvida no ataque do Palmeiras para o clássico Mais perto de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Vasco por 4 a 2, o Palmeiras busca agora um atacante para o clássico com o Corinthians, no Morumbi. Isso porque o técnico Tite não poderá contar com Enílton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O comandante gaúcho deve optar por Roger e Alex Afonso. ?Tenho uma tendência, mas ainda não a confirmação de quem irei escalar. Observei o trabalho deles e vou aguardar para ver se tenho uma luz e decido pela opção correta?, disse Tite. Alex Afonso leva vantagem porque na última rodada do Nacional, antes da parada para a Copa do Mundo, ele atuou diante do Atlético-PR no lugar de Edmundo, que havia sido barrado naquela ocasião. Diante dos vascaínos, no entanto, Roger entrou ficou no banco de reservas, enquanto seu companheiro teve de assistir ao jogo da arquibancada. Independentemente de quem seja o escolhido, Tite não cogita avançar Edmundo para fazer o papel de Enílton e abrir espaço no meio-de-campo para o retorno de Marcinho, que ficou afastado dos gramados por quase três meses em razão de uma lesão muscular. ?Só vou falar uma coisa: onde está dando certo, não se mexe! Não quero mexer em duas posições para ajeitar uma?, comentou Tite. ?O Marcinho ainda está sem ritmo, o que é natural para um jogador que ficou tanto tempo parado. Ele ainda está abaixo do restante. Não seria benéfico mexer tanto em posições importantes para uma partida como essa.? Se a solução para o ataque está rodeada de mistério, o problema na lateral-esquerda parece simples. Márcio Careca deverá ser o titular no lugar de Michael, também suspenso. Vinícius, que veio do time B, corre por fora.