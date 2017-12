Título de Eder completa 45 anos O maior peso galo da história do boxe está triste. Na data em que comemora os 45 anos de seu primeiro título mundial, em Los Angeles, diante do mexicano Eloy Sanchez, Eder Jofre não se conforma com o atual momento do boxe brasileiro. ?Ralph Zumbano, Luisão, Milton Rosa, Paulo Sacomã, Paulo de Jesus...olha quantos já listei sem pensar. E hoje? Não temos mais ninguém?, lamentou. Eder apresenta alguns motivos da crise do boxe nacional. ?Falta incentivo por parte das empresas, credibilidade nos eventos e, principalmente, bons treinadores?, disse o campeão dos galos entre 1960 e 1965. ?O boxe é um esporte muito difícil. É muito duro dar a cara para bater. Para o sujeito ter sucesso é preciso dar condições para o seu treinamento ser feito da melhor maneira possível.? Boxeador por parte de pai (Jofre) e mãe (Zumbano), Eder lembrou a ?batalha? da sua família para tornar o boxe popular. ?Mais de vinte familiares estiveram no boxe. Agora vejo que o trabalho feito por eles não surtiu efeito. O boxe, em alguns aspectos, regrediu em relação ao que era na minha época.? O Galo de Ouro ainda confia no talento de Acelino Popó Freitas na reconquista do título mundial. ?Ele é um verdadeiro campeão. O nosso boxe precisa dele para ganhar espaço na mídia e com isso ter novos fãs.? Se o boxe brasileiro não dá motivos para alegria, Eder ainda se emociona quando lembra do combate com Eloy Sanchez. A vitória veio por nocaute no sexto round. ?Hoje posso dizer que tinha total certeza da vitória. Sanchez, com todo o respeito, não era páreo para mim. A luta pelo título foi contra Medel?, contou Eder, ao se referir ao duelo épico com Joe Medel, em agosto de 1960, três meses antes do combate com Sanchez. ?Ele me machucou a boca, o fígado, quase caí no fim do nono round. Mas busquei a superação e consegui levá-lo à lona. O Medel era muito mais lutador que o Sanchez.? No combate que valeu o cinturão mundial dos galos, Eder relembra que deixou o rosto exposto para o golpe de Sanchez para obter o contra-ataque logo em seguida. ?Sabia que ele iria me atacar e não tinha pegada para me derrubar. Ele me pegou de raspão. Se abriu para me atingir e eu o peguei com um forte gancho?, explicou. Em março, Eder vai competar 70 anos de idade. O nono melhor pugilista de todos os tempos ? segundo levantamento feito pela tradicional revista norte-americana The Ring ? se diz, com ótimo bom humor, preparado para enfrentar qualquer um de sua idade. ?Ainda tenho a mesma vontade de buscar o nocaute. Enfrento qualquer um. É só me chamar?, avisou. Alguém se habilita?