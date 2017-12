Título em Portugal faz Nalbandian subir no ranking A conquista do título do Torneio de Estoril levou o argentino David Nalbandian ao terceiro lugar no ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele tem 2.845 pontos, contra 2.665 do croata Ivan Ljubicic, que não disputou torneios na semana passada. O russo Nikolay Davydenko, derrotado na decisão pelo argentino, manteve a sexta posição. Na Corrida dos Campeões, que considera apenas os resultados desta temporada, Nalbandian subiu três posições e agora está na quarta posição, ainda atrás de Roger Federer, Rafael Nadal e Ljubicic. O melhor brasileiro nas duas listas é Marcos Daniel, na 88ª posição, três à frente de Flávio Saretta. Confira os dez primeiros do ranking de entradas: 1 - Roger Federer (SUI) - 7.160 pontos 2 - Rafael Nadal (ESP) - 4.135 3 - David Nalbandián (ARG) - 2.845 4 - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.665 5 - Andy Roddick (EUA) - 2.515 6 - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.495 7 - James Blake (EUA) - 1.910 8 - Gastón Gaudio (ARG) - 1.800 9 - Fernando González (CHI) - 1.640 10 - Tommy Robredo (ESP) - 1.630 88 - Marcos Daniel (BRA) - 449 91 - Flávio Saretta (BRA) - 436 133 - Thiago Alves (BRA) - 319 151 - Ricardo Mello (BRA) - 280 186 - Andre Sá (BRA) - 214 208 - Júlio Silva (BRA) - 192 287 - André Ghem (BRA) - 119 335 - Gustavo Kuerten (BRA) - 95 Confira os dez primeiros da Corrida dos Campeões: 1. Roger Federer (SUI)- 562 pontos 2. Rafael Nadal (ESP) - 284 3. Ivan Ljubicic (CRO) - 250 4. David Nalbandián (ARG) - 205 5. Marcos Baghdatis (CIP) - 189 6. James Blake (EUA) - 185 7. Tommy Haas (ALE) - 175 8. Nikolai Davydenko (RUS) - 153 9. Jarkko Nieminen (FIN) - 143 10. Nicolas Kiefer (ALE) - 124 91. Marcos Daniel (BRA) - 20 137 - Flávio Saretta (BRA) - 8 144 - Ricardo Mello (BRA) - 7 182 - André Ghem (BRA) - 3 217 - Andre Sá (BRA) - 1 217 - Júlio Silva (BRA) - 1 217 - Gustavo Kuerten (BRA) - 1