Título em Roland Garros faz Henin subir no ranking da WTA A conquista do terceiro título da carreira em Roland Garros - o segundo de forma consecutiva -, no domingo, fez com que a tenista belga Justine Henin-Hardenne subisse duas posições no ranking mundial da WTA, divulgado nesta segunda-feira. Agora com 2.408 pontos, Henin subiu do quinto para o terceiro lugar da lista, desbancando a russa Nadia Petrova, que caiu para a quinta colocação por ter perdido nas primeiras rodadas do torneio francês. A liderança segue com a francesa Amelie Mauresmo, que tem 3.306 pontos e é seguida bem de perto da belga Kim Clijsters. Semifinalista neste ano, a número 2 do mundo está com 3.266 pontos. A russa Maria Sharapova, em quarto com 2.345 pontos, completa a lista das cinco melhores do ranking. A russa Svetlana Kuznetsova, derrotada por Henin na decisão, subiu quatro posições e está agora em sexto, com 2.308 pontos. Entre as 20 primeiras colocadas da lista, destaque também para a checa Nicole Vaidisova, de apenas 17 anos, que perdeu na semifinal para Kuznetsova. Com 1.401 pontos, a revelação deste ano subiu do 16.º para o 13.º lugar. A suíça Martina Hingis, ex-número 1 do mundo, ocupa a 15ª posição com 1.334 pontos.