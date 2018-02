Tocha anda de skate, samba e apaga Em seu trajeto de 49 quilômetros pelas ruas do Rio, a Chama Olímpica recebeu a hospitalidade do público brasileiro e, excetuando-se alguns erros da organização, o evento foi um sucesso internacional. Em sua histórica e inédita passagem pelo País, a Tocha visitou pontos turísticos, andou de skate, sambou e apagou por três vezes. A presença maciça do público nas ruas provocou um atraso de cerca de uma hora no final do percurso. Às 18h02, quando o artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, cruzou a passarela do Aterro do Flamengo, para acender a pira, a Tocha já havia passado pelas mãos de 123 condutores, que se esforçaram para não errar na hora de conduzir o artefato. Pelé iniciou a corrida, às 9h12, após uma cerimônia no Maracanã, onde estiveram presentes autoridades e 2004 crianças vestidas de branco, que formaram os anéis olímpicos no gramado do estádio. "Estou emocionado", foram as únicas palavras que o ?rei do futebol? conseguiu balbuciar ao terminar, em prantos, o seu percurso. Na igreja da Candelária, no Centro, a Tocha passou das mãos do músico Marcelo Yuka, que ficou paraplégico em 2000, quando tentou evitar um assalto, para a fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, de 68 anos. O músico enfrentou problemas para conduzir o artefato e precisou ir de carro particular para o trajeto, porque sua cadeira de rodas não passou na entrada do ônibus do comboio. "Não falaram nada sobre a situação dos deficientes físicos. Se ia ter adaptador, se não ia, quem ia nos conduzir... Houve uma total falta de informação", protestou. Já a fundadora da Pastoral da Criança evocou os ideais olímpicos para descrever o ato de carregar a Tocha. Lembrou que a Candelária, cenário do massacre de meninos de rua por homens encapuzados, em 1993. "Sei que aqui lembra algo ruim, mas é preciso mostrar a importância do esporte como catalizador da paz", frisou. Durante todo o trajeto, a Tocha foi acompanhada por populares que queriam ver seus ídolos pelas ruas ou tocar o artefato. O astro do basquete Oscar foi um dos poucos que burlou a segurança e deixou que as pessoas tocassem no objeto acesso. A Tocha também passou por momentos inusitados. Nas mãos do ex-nadador Ricardo Prado, do nadador Gustavo Borges e da apresentadora de TV Xuxa a Chama apagou e precisou ser reincandescida com a lanterna sobressalente que acompanha o cortejo. Alguns condutores, como o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, cansaram e precisaram dar uma ?paradinha? para agüentar completar o trajeto de cerca de 400 metros. Por duas vezes, a Tocha foi alvo da irreverência típica do brasileiro ao ser conduzida pelo gari Renato Lourenço, conhecido por varrer o Sambódromo em ritmo de samba durante o carnaval, que apresentou a dança ao artefato. Já o campeão mundial Bob Burnquist conduziu e fez acrobacias com seu skate segurando a relíquia. "Fiquei com medo de apagar a Tocha mas não resisti e quis oferecer ao público o que podia fazer de melhor com o skate", contou Burnquist, que uma série de manobras segurando o artefato. "Todos estão acostumados com um Bob mais radical, mas aqui não podia inovar tanto." Apesar de o vôlei ter sido a modalidade com mais representantes na corrida de revezamento, os craques do futebol foram os de maiores destaques. Em frente ao campo do Fluminense, nas Laranjeiras, o público tomou conta das ruas para ver o artilheiro Romário. A intensa aglomeração fez com que os organizadores passassem cerca de 100 metros do local onde Ana Moser deveria receber a Tocha do craque. A chegada de Ronaldo ao Aterro do Flamengo simbolizou a apoteose da corrida de revezamento. O craque recebeu a Tocha do coordenador-técnico da seleção, Zagallo, e acendeu a pira, terminando a corrida. A Chama foi retirada do palco pela ginasta Daiane dos Santos, que incandesceu o último artefato e se retirou, simbolizando a saída da Chama do Brasil para a sua viagem rumo à Cidade do México. A Chama permanece no País até amanhã à noite. "Este momento é como se estivesse marcando um gol olímpico. Um gol de Copa do Mundo", destacou Ronaldo, que ao receber a relíquia de Zagallo ouviu do treinador que a Tocha iria parar na Alemanha e asseguraria o hexacampeonato para a seleção brasileira. "É um momento de paz. Uma hora em que devemos mostrar a força do esporte para ajudar as pessoas."