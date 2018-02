Tocha chega à Cidade do México A tocha olímpica - que esteve no Rio de Janeiro até ontem - chegou nesta terça-feira à Cidade do México. A Chama deverá percorrer cerca de 50 quilômetros das ruas da capital mexicana e passará por alguns dos mais importantes símbolos da cidade, como o estádio Olímpico Universitário, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e o Zócalo - a praça central da Cidade do México. Depois do México, a Tocha Olímpica segue para Los Angeles, nos Estados Unidos.