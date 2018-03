Tocha deve ficar no Tibete por um dia A tocha olímpica deve ficar no Tibete por apenas um dia, comunicou ontem o Comitê Organizador dos Jogos de Pequim. A princípio, a tocha ficaria três dias na região, a partir de 18 de junho. A mudança ocorreu por causa da interrupção do giro da tocha, em homenagem aos mortos no terremoto na China.