Tocha do Pan-Americano passará por 53 cidades brasileiras O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (CO-Rio) revelou nesta quinta-feira o nome das 53 cidades brasileiras por onde a tocha pan-americana vai passar antes de chegar ao Rio, para a abertura dos Jogos, no dia 13 de julho. A tocha será acesa no dia 4 de junho em Teotihuacan, na Cidade do México, e virá depois para o Brasil. Aí, ela passará em todas as capitais do País, além de alguns lugares de representatividade histórica, ecológica, turística ou econômica. No Rio, por exemplo, a tocha irá passar por um antigo quilombo, em Campinho da Independência, próximo a Parati. Em São Paulo, além da Capital, as cidades escolhidas foram: Americana, Guarulhos, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo e São Caetano. Confira a relação da 53 cidades por onde a tocha vai passar: Americana (SP) Angra dos Reis (RJ) Aracaju (SE) Camboriú (SC) Belém (PA) Belo Horizonte (MG) Blumenau (SC) Boa Vista (RR) Brasília (DF) Búzios (RJ) Cabo Frio (RJ) Campinas (SP) Campinho da Independência (antigo quilombo, em RJ) Campo Grande (MS) Campo Novo de Parecis (Comunidade Indígena, em MT) Canindé de São Francisco (SE) Cidade de Goiás (GO) Cuiabá (MT) Curitiba (PR) Duque de Caxias (RJ) Fernando de Noronha Florianópolis (SC) Fortaleza (CE) Foz do Iguaçu (PR) Goiânia (GO) Guarulhos (SP) João Pessoa (PB) Macapá (AP) Maceió (AL) Manaus (AM) Natal (RN) Niterói (RJ) Nova Iguaçu (RJ) Ouro Preto (MG) Palmas (TO) Parati (RJ) Petrópolis (RJ) Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) Recife (PE) Olinda (PE) Rio Branco (AC) Rio das Ostras (RJ) Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Santo André (SP) Santos (SP) São Bernardo do Campo (SP) São Caetano do Sul (SP) São Luis (MA) São Paulo (SP) Teresina (PI) Vitória (ES)