Tocha do Pan irá percorrer o Brasil antes de chegar ao Rio A tocha dos Jogos Pan-Americanos de 2007 irá percorrer o Brasil, passando por 42 cidades brasileiras antes de chegar ao Rio, onde será disputada a competição, entre 13 e 29 de julho. O percurso ainda não foi divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas irá passar por todas as capitais do País - o número 42 foi escolhido por representar os países que participam do evento. O Revezamento da Tocha Pan-Americana, repetindo o que foi feito em escala mundial nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, foi aprovado nesta quarta-feira pelo Comitê Executivo da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). A chama será acesa no México e irá primeiro para Brasília, de onde começará sua turnê pelo Brasil. Na reunião desta quarta-feira, em Guadalajara, no México, a Odepa também aprovou o Relatório de Progresso, sobre o andamento das obras e da organização para o Pan no Rio. "Após a exposição do Comitê Organizador, podemos reafirmar a confiança na qualidade de organização do Pan do Rio em 2007", afirmou o presidente da Odepa, Mario Vázquez Raña. "Nós nos sentimos incentivados pelas manifestações de confiança dos participantes da reunião, que nos dão a certeza de estarmos no caminho certo", disse o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.