Tocha dos Sul-Americanos inicia tour A tocha olímpica dos 7.º Jogos Sul-Americanos começa nesta terça a ser levada para vários locais de São Paulo, uma das sedes da competição, que será disputada de 1.º a 11 de agosto e vai reunir mais 14 países. A programação do passeio do fogo olímpico por São Paulo foi definida pelo Comitê Organizador dos Jogos. A tocha vai percorrer clubes e locais públicos, divulgando para a população a disputa dos Jogos. Tamba, o mascote da competição, vai acompanhar a tocha olímpica em todo o trajeto. O início do evento será no Clube da Cidade Mooca, às 9 horas. Ao meio-dia, está prevista passagem pela Praça da Sé e depois pelo Clube da Cidade Tatuapé, às 14 horas, e pelo Clube da Cidade Taquatiara, às 16 horas. A programação vai até o dia 27, quando a tocha olímpica chegará ao Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. Ela ficará permanentemente acesa no Centro Olímpico da Prefeitura até o fim dos Jogos Sul-Americanos. A abertura oficial das competições em São Paulo vai ocorrer no dia 1.º, às 19 horas, no Ginásio Mauro Pinheiro. Na capital, serão disputadas as provas de levantamento do peso, tênis de mesa, softbol, tênis, boliche, caratê, patinação artística, patinação corrida e patinação maratona. Outras cidades do Estado, como Americana, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes também vão receber algumas modalidades. Além das cidades paulistas, os Jogos têm sede no Rio, em Curitiba e Belém.