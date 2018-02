Tocha em Berlim 68 anos depois A tocha olímpica passou nesta quarta-feira por Berlim, incluindo o remodelado estádio, que 68 anos atrás foi sede dos Jogos de 1936, e vai receber partidas do Mundial de futebol de 2006. Siegfried Eifrig, de 94 anos, um dos integrantes do revezamento da tocha que abriu os jogos de Adolf Hitler, também participou da passagem do símbolo olímpico nesta quarta. O esportista abriu o revezamento da tocha, que percorreu 50 quilômetros em Berlim. O estádio será inaugurado com festa no dia 31 de julho ? a reforma feita em quatro anos custou 242 milhões de euros. A tocha vai para Estocolmo, sede dos Jogos de 1912.