Tocha: faltou estrutura para deficientes A falta de estrutura para os deficientes físicos que conduziram a tocha olímpica causou uma situação constrangedora na saída do grupo reunido no Sambódromo: as cadeiras de rodas não passavam pela porta do ônibus do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A idéia de desmontá-las resolveu o problema de dois dos convidados, mas o músico Marcelo Yuka foi obrigado a seguir sozinho, em carro particular, até o ponto do revezamento. Visivelmente irritado, o ex-baterista de O Rappa criticou a falta de informação e de preparo para recebê-los. "Não falaram nada sobre a situação dos deficientes físicos. Se ia ter adaptador, se não ia, quem ia nos conduzir... Houve uma total falta de informação", disse Yuka, que ficou paraplégico em 2000, após ser baleado quando tentava evitar um assalto na Tijuca (zona norte). O músico, geralmente avesso às manifestações sobre as dificuldades de um deficiente físico, desabafou: "Não costumo falar sobre isso. Procuro tocar a minha vida. Tenho muitas outras coisas para me preocupar, mas não dá para tratar isso como algo normal", protestou ele, lamentando o fato de, "até mesmo o COB", ter desconsiderado as limitações de quem precisa se locomover com cadeiras de rodas. Antes de sair do Sambódromo, Yuka deixou clara a sua insatisfação para a representante do COB Ana Clara Peltier, que está participando das solenidades de revezamento da tocha olímpica pelo mundo e é enteada do presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. "Vou tentar fazer o trajeto de 400 metros levando a própria cadeira, mas não sei se vou conseguir", disse. A cadeira do músico acabou sendo empurrada pelo pai. Na concentração, Ana Clara explicou aos convidados todos os detalhes sobre o trajeto. Mas, como não fez qualquer menção aos condutores de cadeiras de rodas, o paraense Cristiano Cláudio Torres, membro-fundador do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), foi o único a levantar a mão no momento de tirar as dúvidas. Questionado sobre o imprevisto, Nuzman afirmou desconhecer o incidente. "Não posso saber dos detalhes de cada um. Não sei por que a cadeira do Marcelo Yuka não coube", respondeu. Vice-presidente do COB, André Richer disse apenas que é "muito difícil fazer tudo dar certo".