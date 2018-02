Tocha: lobby por um bom lugar O privilégio de carregar a Tocha Olímpica pelas ruas do Rio despertou a cobiça de várias pessoas e o que não faltou foi ?lobby? para assegurar uma vaga e um bom local entre os 125 condutores. A lista com todos os contemplados só foi concluída no final da noite de sábado, por causa de mudanças para "atender a alguns pedidos", como a troca de Oscar Schmidt pelo presidente de um empresa de telefonia na passagem pelo Morro do Pão-de-Açúcar. "Acho que eles me tiraram lá de cima para eu não bater com a cabeça em algum túnel, que deve ter lá no morro", ironizou Oscar, que estaria no Pão-de-Açúcar ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel. Assim, o ex-jogador de basquete foi deslocado para um rua na Tijuca, zona norte do Rio, onde foi aclamado pelo público durante sua passagem. "Não fiquei incomodado, o negócio é poder participar", afirmou. Durante todo o sábado, a lista sofreu alterações. Começou o dia com 126 carregadores, passou para 124, caiu para 121 e terminou estabilizando-se em 125, já que o ex-velocista Robson Caetano conduziu a Tocha duas vezes. O diretor de Relações Internacionais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Roberto Osório, explicou que as decisões sobre as posições dos participantes do revezamento foram determinadas pelos organizadores do evento. "O COB indicou os lugares para seus 43 carregadores. No Pão-de-Açúcar, por exemplo, tínhamos uma vaga e colocamos o Joaquim Cruz (ex- atleta)", explicou Carlos Roberto Osório. Os outros foram indicados: um pela Samsung e dois pela Coca-Cola. "O Comitê Organizador dos Jogos de Atenas (Athoc) foi quem aprovou a lista final, após nossas sugestões."