Tocha motiva COB a fazer corrida no Pan Motivado pelo êxito da passagem da Tocha Olímpica pelas ruas do Rio, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, informou que para os Jogos Pan-Americanos de 2007 será organizada uma inédita corrida de revezamento continental. Nesta segunda-feira, antes de deixar o Rio rumo ao México, a Chama Olímpica foi levada à principal atração turística da cidade, o Cristo Redentor. "A Chama Pan-Americana fica guardada nas pirâmides de Chicén-Itzá, no México, e sai de lá para o país-sede dos Jogos. O nosso objetivo é o de fazer ela percorrer todo o continente antes de vir para o Brasil, em 2007", explicou o presidente do COB. A idéia foi motivada pela realização da corrida mundial da Tocha pela primeira vez. Inclusive, a empresa responsável pelo revezamento mundial da Tocha de Atenas, a Alem, de Steven McCarthy, já foi contratada para organizar o evento no continente americano. Nesta segunda-feira, o executivo destilou mais elogios à passagem da Chama pelo Rio, a exemplo do que havia feito no domingo. Nesta segunda, a Chama Olímpica foi levada pela manhã a três pontos da cidade: o Cristo Redentor, a Praia Vermelha, na Urca, além da Floresta da Tijuca. A intenção dos organizadores internacionais foi a de gravar imagens para um filme que será veiculado em Atenas. Participaram da visita, os campeões olímpicos Carlão, do Vôlei, e o meio-fundista Joaquim Cruz, além de Janeth, do basquete, a judoca Rosicléia Campos e o ex-atleta Agberto Guimarães. Em todos os locais, tochas foram acesas e uma corrida de revezamento foi simulada para que as imagens pudessem ser gravadas. "O Rio é o cartão postal do Brasil. Não tinha um lugar melhor para realizar o revezamento da Tocha. Domingo senti uma emoção diferente e nem consegui dormir direito", disse Joaquim Cruz. Nos Jogos de Los Angeles, em 1984, conquistou a medalha de ouro nos 800 m e na Olimpíada seguinte, em Seul, foi vice-campeão.