Tocha Olímpica chega a Atenas com festa A Tocha Olímpica chegou nesta quarta-feira ao Estádio Panathinaiko de Atenas pelas mãos da velocista Ekaterini Thanou, após ter sido acesa há uma semana na cidade de Olímpia, em pomposa cerimônia. A chama ficará sobre um pedestal até o dia 3 de junho, quando então iniciará viagem de quase 80 mil quilômetros pelos cinco continentes. O regresso da tocha se dará no mesmo dia da cerimônia de abertura dos Jogos, 13 de agosto. Depois de acesa, a chama seguiu um périplo de seis dias pelo Peloponeso e ilhas do golfo da Salônica. Cerca de 10 mil pessoas presenciaram o ingresso da tocha no estádio, onde em 1896 se realizou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.