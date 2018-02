Tocha olímpica chega a Paris Depois da passagem pela Suíça, a tocha olímpica foi levada esta sexta-feira para a cidade de Paris, onde deverá percorrer cerca de 50 quilômetros por 20 bairros da capital francesa, a partir do Stade de France, em Saint Denis. O bicampeão olímpico de judô, David Douillet, foi o primeiro a carregar o maior símbolo dos Jogos. A Chama deverá passar pelos principais monumentos de Paris - como a Torre Eifel e o Arco do Triunfo - e fará uma rápida escala pela casa onde morou Pierre de Coubertin, o francês fundador do movimento olímpico moderno.