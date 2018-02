Tocha olímpica chega ao Rio amanhã Com espírito festivo a maioria dos condutores da Tocha Olímpica que amanhã percorrerá as ruas do Rio estiveram reunidos hoje no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul, onde souberam em que ponto do percurso de 49 quilômetros estarão posicionados e receberam o uniforme do evento. A partir das 9 horas, o público poderá acompanhar a corrida de revezamento, que começará com "rei do futebol", Pelé, passando a Chama para Márcio Santos, estudante da Fundação Gol de Letra, e terminará às 16h15 quando o tetracampeão mundial Zagallo entregá-la ao craque Ronaldo, do Real Madrid. Até o início da noite deste sábado, o número de carregadores da Tocha havia caído de 126 para 124 até que fixou-se em 121. Mesmo com as mudanças, previstas pela organização, o clima no Palácio da Cidade era de descontração e compatibilidade com os ideais olímpicos. Em uma sessão reservada, de aproximadamente 1h30, os condutores receberam as explicações necessárias para o manuseio do artefato. "Esse convite preencheu um espaço e acabou com uma frustração minha, que era a de não ter ido a uma Olimpíada", disse Zico, que não foi relacionado para os Jogos de Munique, em 1971, apesar de ter marcado o gol que classificou o Brasil, na vitória por 1 a 0, sobre a Argentina, no Pré-Olímpico. Durante a corrida, o atual técnico do Japão receberá a Tocha do diretor de Marketing do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Leonardo Gryner, e a passará para o gari Renato Luiz Lourenço. Aos 68 anos, a fundadora da Pastoral da Criança e três vezes indicada ao prêmio Nobel da Paz, Zilda Arns, disse estar pronta para o desafio. A pediatra e sanitarista ficou satisfeita ao saber que foi posicionada em um dos trechos mais significativos do Rio: a Igreja da Candelária. A previsão é a de que às 10h19 ele inicie o seu trajeto de aproximadamente 400 metros. "Estou acostumada porque tenho um ritmo intenso de viagens. Não me canso fácil e durante as férias percorro sempre sete quilômetros diariamente sem cansar", contou Zilda, que é irmã do arcebispo Mérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, e já foi campeã de voleibol. "O esporte é um instrumento para a paz, a educação e o respeito, que tanto nos fazem falta nos dias atuais." Um dos momentos mais esperados da corrida do revezamento, a ida da Tocha ao Pão-de-Açúcar, onde estará sendo transportada pelos bondinhos, terá a presença da apresentadora de TV Xuxa Meneghel, que chegará ao local de helicóptero. A previsão é a de que o artefato esteja no local às 14h50, carregada pelo "Mão Santa" do basquete, Oscar. Ele a entregará para o medalhista olímpico Joaquim Cruz, que repassará à "rainha dos baixinhos". Em seguida, Xuxa inicia a saída da Tocha do Pão-de-Açucar, passando o artefato para o fundador do Comitê de Democraticação da Informática (CDI), Rodrigo Baggio. Em outro ponto turístico do Rio, a praia de Copacabana, estarão nomes como o da campeã olímpica do vôlei de praia Sandra Pires, o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, o capitão da seleção pentacampeã mundial, Cafu, o nadador Gustavo Borges, o judoca Carlos Honorato, além do campeão mundial Bob Burnquist, que carregará o artefato sobre seu skate. A partir das 15 horas, começará o revezamento musical, no Aterro do Flamengo, onde Ronaldo deverá chegar com a Tocha às 16h15. Ao terminar seu percurso, o artilheiro acenderá a Pira Olímpica e será a vez da ginasta Daiane dos Santos entrar no palco e incandescer o último artefato, que simbolicamente representará a saída da Chama rumo à Cidade do México. Ao deixar o palco, a pira acesa por Ronaldo será apagada e o revezamento musical continuará, com previsão de término para às 19h, com a apresentação de vários artistas da MPB, como o ministro da Cultura, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Sandy e Junior e Zezé di Camargo e Luciano. A Chama Olímpica permanecerá no Brasil até a noite de segunda, quando embarcará para o México.