Tocha olímpica de Pequim 2008 não passará pelo Brasil Pequim revelou nesta quinta-feira um de seus segredos mais bem guardados e que mais especulações despertou nas últimas semanas: o desenho e o percurso da tocha olímpica, que não passará pelo Brasil e que poderia passar por Taipé, capital de Taiwan - o governo local declinou do convite. O percurso, o mais longo dos Jogos Olímpicos modernos, incluirá países dos cinco continentes. Dentre eles estará a Argentina. A rota de 137.000 km, que inclui uma viagem ao topo do Monte Evereste e a passagem pelos cinco continentes, foi divulgada durante cerimônia na capital chinesa. O "Fogo Olímpico" será aceso em Olímpia, na Grécia, e segue para Pequim após um revezamento pelo país que deu origem aos Jogos Olímpicos. Istambul, São Petesburgo, Londres, Paris, San Francisco, Buenos Aires e Camberra são algumas das cidades que receberão a chama no revezamento internacional, antes do retorno à China para a passagem dentro do país. A inclusão de Taiwan seria muito importante para o governo de Pequim, que considera a ilha uma província rebelde que pode ser reincorpora à força se necessário. Antes da Olimpíada de Atenas-2004, o Rio de Janeiro foi a cidade que representou a América do Sul no revezamento da tocha. Em uma grande cerimônia, com a presença do coordenador do Comitê Olímpico Internacional (COI), Chairman Hein Verbruggen, se revelou também o desenho da tocha, em cor prateada e vermelha, e repleta de inconfundíveis espirais próprias da arte chinesa, como símbolo do céu. *Atualizado às 13 horas