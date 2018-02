Tocha Olímpica de volta a Munique Depois da passagem por Roma, a tocha olímpica chegou nesta terça-feira, ao estádio de Munique, 32 anos depois dos Jogos Olímpicos realizados na cidade alemã, marcados pelo seqüestro e assassinato de vários membros da delegação israelense pelo comando palestino Setembro Negro. O ex-atleta Günther Zahn, que em 1972 acendeu a Chama que abriu as Olimpíadas, iniciou o revezamento feito por 124 pessoas ao longo de 24 quilômetros até o estádio olímpico. Dos revezamentos participaram atletas e personalidades do mundo econômico, político e cultural. A tocha partirá nesta quarta-feira para Berlim, que sediou os Jogos Olímpicos de 1936, conhecidos como as "Olimpíadas do Nazismo" e que o Terceiro Reich utilizou como meio de propaganda e glorificação de Adolf Hitler. MUNIQUE - Munique viveu em 1972 as Olimpíadas mais dramáticas da história por causa de um seqüestro que acabou em 17 mortes. A Alemanha queria se livrar do estigma dos Jogos de 1936, mas os esforços para sediar Olímpiadas impecáveis foram arruinados pelo "Setembro Negro". Depois de assassinar um técnico e um levantador de pesos, o comando fez outros nove membros da equipe israelense reféns, exigindo a libertação de 200 árabes presos em Israel e avião para fugir. Quando os seqüestradores iam embarcar no avião em que supostamente fugiriam, houve um tiroteio com franco-atiradores posicionados nas imediações e agentes no interior do aparelho. Na emboscada morreram os nove reféns, um policial e cinco dos integrantes do comando. Os Jogos Olímpicos ficaram interrompidos por 34 horas e foram retomados com a histórica frase do então presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Avery Brundage: "The games must go on" ("Os Jogos devem continuar").