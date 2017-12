Tocha olímpica é acesa na Grécia Foi acesa neste domingo a tocha olímpica. Ela saiu de Olímpia, na Grécia, para percorrer cerca de 13 mil quilômetros até Turim, na Itália, onde será a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno - a cerimônia de abertura acontece no dia 10 de fevereiro. Na cerimônia deste domingo em Olímpia (a cidade grega que é o berço dos Jogos), os organizadores precisaram improvisar. Com muitas nuvens no céu, sobre o Templo de Hera, não foi possível acender a chama olímpica com os raios do sol. Assim, foi usada uma chama obtida no dia anterior, durante o ensaio. Mas essa improvisação não diminuiu a beleza da cerimônia. Após uma encenação dos tempos antigos, atriz grega Theodora Siarkou levou a chama para acender a tocha, que estava nas mãos do atleta grego Costas Filippidis. Ele foi o primeiro na corrida do revezamento que terá a participação de cerca de 10 mil pessoas. Agora, a tocha olímpica irá percorrer a Grécia nos próximos 10 dias. Depois, passará pela França, Áustria, Suíça, Eslovênia e Itália - deve, inclusive, ir ao Vaticano, onde será abençoada pelo Papa Bento XVI. Serão cerca de 13 mil quilômetros até o dia 10 de fevereiro, quando começam os Jogos Olímpicos de Inverno em Turim. Na última corrida de revezamento, a tocha olímpica passou pelo Brasil, no Rio, antes da Olímpiada de Atenas, em 2004. Mas, dessa vez, ficará apenas na Europa, onde os Jogos de Inverno têm realmente tradição.