Tocha Olímpica inicia viagem de 78 mil km A longa viagem de 78 mil quilômetros da tocha olímpica pelos cinco continentes começa nesta quarta-feira. O maior símbolo dos Jogos Olímpicos será levado em primeiro lugar para a cidade de Sydney, na Austrália, local da última edição dos Jogos. De lá, segue para Melbourne e, dois dias depois seguirá para Tóquio, no Japão. A Tocha Olímpica passará ainda pela cidade do Cabo, na África do Sul e, pela primeira vez na história, estará na América do Sul. No dia 13 de junho, o simbolo chegará ao Rio de Janeiro. Trinta e cinco dias depois de deixar Atenas, a tocha estará de volta à Grécia no dia 13 de agosto, data de início dos Jogos. O custo da viagem será de US$ 30 milhões. A tocha foi acesa em Olímpia no dia 25 de março.