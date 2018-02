Tocha olímpica passa pela Índia A tocha olímpica chegou nesta quinta-feira a Nova Deli, na Índia, a sexta cidade a recebê-la nessa volta ao mundo antes de retornar a Atenas. Centenas de pessoas foram às ruas para acompanhar a passagem. A chama, levada pelo avião grego "Zeus", foi transferida para a tocha sob o Qutab Minar, um monumento de 73 metros de altura, datado do século XIII, antes de começar a largada para 33,2 quilômetros por Nova Deli. Estrelas do cinema e jogadores de críquete acompanhados por elefantes e camelos levaram a chama pela cidada indiana. O ex-corredor dos 400 metros, Milkha Singh, um dos mais reverenciados atletas do país, e a atiradora Anjali Vedpathak foram os últimos a carregar a tocha. A próxima cerimônia será na cidade do Cairo, no Egito, onde iniciará seu giro pela África antes de chegar no domingo ao Rio de Janeiro. A volta à Grécia será em 9 de julho, finalizando a maior peregrinação da história olímpica, passando pela primeira vez por todos os continentes.