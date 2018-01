Tocha olímpica passará pelo Rio A tocha olímpica dos Jogos de Atenas, em 2004, vai passar pelos cinco continentes, pela primeira vez na história, incluindo a África e a América do Sul - o Rio foi a cidade indicada para receber o símbolo. O anúncio foi feito hoje, pelo Comitê Organizador de Atenas (Athoc). A tocha percorrerá 27 cidades em 35 dias antes de voltar para o solo grego e até chegar ao Estádio Olímpico, na cerimônia de abertura, dia 13 de agosto. O revezamento mundial, que envolverá 10 mil pessoas, custará R$ 19 milhões. A rota aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional inclui cidades que já sediaram Jogos de verão; Pequim, que será a sede de 2008; mais Cairo, Cidade do Cabo (AFS), Rio, Nova York (EUA), Lausane (SUI) e Nicosia (CHI). O critério de seleção das cidades adicionais obedeceu a localização geográfica, a infra-estrutura adequada, a importância cultural e regional, a mobilização do Comitê Olímpico Nacional e das autoridades locais. Surpreso com a notícia, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, acha que a escolha do Rio é um reconhecimento. "A chama olímpica é a primeira cerimônia oficial dos Jogos, e tê-la aqui é um prêmio para o Brasil e a América do Sul." O COB aguarda instruções e a data em que a tocha chega, para planejar o revezamento.