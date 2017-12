Tocha Olímpica: show terá 30 cantores Ainda sob os reflexos da eliminação da candidatura carioca da disputa pela sede dos Jogos de 2012, o Rio tenta transformar a passagem da Tocha Olímpica pelas ruas da cidade, no dia 13 de junho, em um evento mundialmente ?inesquecível?. Hoje, além de os organizadores informarem os cerca de 30 cantores que se apresentarão no palco onde a relíquia terminará o seu trajeto, no Parque do Flamengo, também divulgaram que o início da cerimônia, no Maracanã, não será acompanhada pelo público. O ministro da Cultura, Gilberto Gil, Gal Costa, Rita Lee, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Sandy e Junior, Zezé de Camargo e Luciano, Alcione e Gabriel O Pensador foram alguns dos artistas confirmados que entre às 15 horas e 18h30 serão os reponsáveis por animar o evento, no Parque do Flamengo, zona sul. Cada um cantará uma música e todos receberão um cachê simbólico e de mesmo valor. A previsão dos organizadores é a de que a passagem da Tocha pelo Rio demore cerca de oito horas para percorrer o trajeto de 49 quilômetros. O início do revezamento, que será realizado por aproximadamente 120 carregadores, está marcado para às 9 horas e seu término, às 16h30, quando o atacante Ronaldo, do Real Madrid, chegará ao palco na Praia do Flamengo, interrompendo momentaneamente o show. Já a ginasta Daiane dos Santos será a última responsável pela Tocha. Após o craque da seleção acender a Pira Olímpica, no Parque do Flamengo, ela iluminará um novo artefato que será conduzido de volta à Base Aérea do Galeão, com destino à Cidade do México. Mas, um dos momentos mais marcantes do evento não será presenciado pelos cariocas. O Maracanã, palco para o início da corrida de revezamento, com Pelé acendendo a Tocha, não ficará aberto para o público acompanhar das arquibancadas. A justificativa apresentada pelos organizadores foi a de que a cerimônia durará "apenas" 12 minutos e, por isso, não seria válido mobilizar milhares de pessoas dentro do estádio. "As pessoas vão poder acompanhar pelas ruas, do lado de fora do estádio e no decorrer de todo o trajeto. No Maracanã estarão somente as autoridades e 2004 crianças que farão círculos no gramado", explicou a diretora geral da Corrida de Revezamento da Tocha, Marta Bartholomeu. "Mas vai ser muito bonito ver o Pelé com a Tocha no Maracanã. Essa imagem vai percorrer o mundo." Confira o nome dos artistas já confirmados: Afro Reggae; Alcione; Ana Carolina; Arnaldo Antunes; Dudu Nobre; Elba Ramalho; Erasmo Carlos; Frejat; Gal Costa; Gabriel O Pensador; Gilberto Gil; Ivan Lins; Ivete Sangalo; João Bosco; Jorge Benjor; Marina Lima; Martinho da Vila; Paralamas do Sucesso; Paula Toller; Rita Lee; Rogerio Flausino; Sandy e Junior; Sergio Britto; Simone; Samuel Rosa; Toni Garrido; Zeca Pagodinho e Zezé di Carmago e Luciano.