Tocha Olímpica vai passar pelo Rio O Rio de Janeiro vai ser uma das 34 cidades por onde a Tocha Olímpica dos Jogos de Atenas fará o seu périplo. Pela primeira vez na edição de uma olimpíada, o facho vai passar pela América do Sul e África. O trajeto da tocha deve durar 35 dias e passar pelos cinco continentes e por 27 países. Candidata a celebrar os Jogos de 2012 e sede dos Jogos Pan-Americanos em 2007, a cidade brasileira deve receber a tocha em princípio de julho de 2004, logo depois do archote deixar a Cidade do Cabo, no continente africano. Em seguida, voa ao México. A trajetória inicial se dará na Antiga Olímpia, no Peloponeso (300 quilômetros a oeste de Atenas), e prosseguirá 1.500 quilômetros por terra e 78 mil por ar. Por motivos de segurança, a entidade não revelou quem vai recebê-la no Brasil. Ao deixar a Grécia, a tocha vai passar por Sydney, Melbourne, Tóquio, Seul, Pequim, Nova Délhi, Cairo, Cidade do Cabo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Los Angeles, San Luis, Atlanta, Nova York, Montreal, Amberes, Bruxelas, Amsterdã, Genebra, Lausanne, Paris, Londres, Barcelona, Roma, Munique, Berlim, Estocolmo, Helsinque, Moscou, Kiev, Istambul, Sófia e Nicósia, de onde regressará a Atenas. A cerimônia de acendimento da tocha se dará no estádio da Antiga Olímpia, dia 25 de março, e através de um disco côncavo, que refletirá a luz do sol, a chama será acesa. Carlos Osório, secretário geral da candidatura da Rio 2012, garantiu que um grande evento será preparado para receber a Tocha Olímpica. ?Estamos muito contentes e agradecidos pelo Comitê Organizador dos Jogos ter escolhido a América do Sul e o Rio de Janeiro?, disse. ?Estamos preparando uma grande festa para o dia em que ela chegar ao Rio. Será o acontecimento mais importante do ano?. Transporte - A pé, de carro, de avião, de barco, de moto, de bicicleta e de cadeira de roda. Esses serão os meios de transportes pelos quais a Tocha Olímpica vai fazer uso para chegar aos seus destinos. A previsão do Comitê Organizador dos Jogos de Atenas (ATHOC) é de que a tocha passe pelas mãos de 3.600 pessoas, cada uma delas correrá 400 metros com o objeto. Ela vai mudar 37 vezes de fuso horário e percorrerá áreas por onde vivem 260 milhões de pessoas. ?A tocha levará mensagem de paz e irmandade?, disse a presidente do ATHOC, Gianna Angelopoulos-Daskalaki. O desenho da tocha foi inspirado em uma folha de oliva e vai pesar 700 gramas e medirá 68 centímetros.