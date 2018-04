Tocha olímpica visitará 'ícones britânicos'

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, divulgaram o roteiro que a tocha olímpica vai percorrer até chegar no Estádio Olímpico para a abertura do evento, no dia 27 de julho do ano que vem.

No roteiro - que incluirá apenas localidades britânicas -, a pira visitará locais de importância histórica, arquitetônica e ambiental para o país, como o projeto ambiental Éden, na Cornualha, o Royal Crescent, em Bath, o monte Snowden, no País de Gales, a costa irlandesa e o Lago Ness, na Escócia.

Serão quase 13 mil quilômetros em 70 dias. A ideia é que, ao fazer este roteiro, a tocha passe a uma distância máxima de 15 quilômetros de cada cidadão britânico.

No caminho, o evento quer mostrar o que há de mais interessante e bonito no país.