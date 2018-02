Tocha passa pela Muralha da China A tocha Olímpica chegou nesta terça-feira à China e, numa cerimônia ?breve, mas grandiosa?, segundo as autoridades chinesas, foi levada para a Grande Muralha, construída há dois mil anos. O principal símbolo dos Jogos Olímpicos passou pelo trecho de Mutianyu, localizado ao norte da capital Pequim e um dos mais visitados pelos turistas. A tocha foi recebida por dirigentes do Comitê Organizador dos Jogos de 2008, que serão realizados em Pequim. Amanhã será feito o tradicional revezamento, no qual 148 chineses levarão o símbolo por cerca de 500 metros cada um, até completar um trajeto de 55 quilômetros entre a Praça da Paz Celestial e o Palácio de Verão. Entre os participantes do revezamentos estarão o jogador da NBA Yao Ming, o atleta chinês mais popular na atualidade, e também vários artistas de diferentes áreas, assim como "trabalhadores modelo" escolhidos anualmente pelo regime comunista por sua especial contribuição ao país. A tocha olímpica, que ontem passou por Tóquio e posteriormente viajará à capital indiana, Nova Délhi, visita a China pela primeira vez. No dia 13 de junho, passará pelo Rio de Janeiro.